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«Клипперс» переиграли «Сакраменто», несмотря на 40 очков

«Клипперс» переиграли «Сакраменто», несмотря на 40 очков
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Сегодня, 30 ноября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в итоге одержали гости со счётом 131:117.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс. На его счету 40 очков и пять подборов. Три его партнёра по команде сумели набрать 11 очков или более: Малик Монк (15), Александар Везенков (13) и Домантас Сабонис (11).

В составе «Клипперс» лучшим снайпером стал форвард Кавай Леонард. В его активе 34 очка и девять подборов. Также хорошую игру показал разыгрывающий Джеймс Харден. Он набрал 26 очков и шесть ассистов. Пол Джордж отметился 19 очками и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
117 : 131
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 40, Монк - 15, Везенков - 13, Сабонис - 11, Митчелл - 9, Барнс - 9, Дуарте - 7, Хаертер - 7, Макги - 2, Джонс - 2, Лайлз - 2, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Форд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Харден - 26, Джордж - 19, Мэнн - 18, Зубац - 14, Уэстбрук - 9, Тайс - 5, Браун - 3, Пауэлл - 3, Хиланд, Коффи, Такер
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