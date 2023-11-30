«Клипперс» переиграли «Сакраменто», несмотря на 40 очков

Сегодня, 30 ноября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в итоге одержали гости со счётом 131:117.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс. На его счету 40 очков и пять подборов. Три его партнёра по команде сумели набрать 11 очков или более: Малик Монк (15), Александар Везенков (13) и Домантас Сабонис (11).

В составе «Клипперс» лучшим снайпером стал форвард Кавай Леонард. В его активе 34 очка и девять подборов. Также хорошую игру показал разыгрывающий Джеймс Харден. Он набрал 26 очков и шесть ассистов. Пол Джордж отметился 19 очками и семью передачами.