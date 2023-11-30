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Мощный постер-данк Кавая Леонарда через Джавэйла Макги. Видео

Мощный постер-данк Кавая Леонарда через Джавэйла Макги. Видео
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Сегодня, 30 ноября, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в итоге одержали гости со счётом 131:117. В концовке третьей четверти лидер гостей Кавай Леонард забил красивый постер-данк через Джавэйла Макги, заработав при этом на себе фол.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс. На его счету 40 очков и пять подборов.

В составе «Клипперс» лучшим снайпером стал форвард Кавай Леонард. В его активе 34 очка и девять подборов. Также хорошую игру показал разыгрывающий Джеймс Харден. Он набрал 26 очков и шесть ассистов.

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