Александер Везенков назвал различия между Евролигой и НБА

28-летний тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Александар Везенков после поражения в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» рассказал о своей адаптации к лиге, игре в защите и о разнице между НБА и Евролигой.

«Клипперс» провели потрясающую игру. Мы не были физически готовы и позволили им попасть 50% трёхочковых. Нам не хватало энергии, и мы должны быть лучше. «Мне было тяжело здесь поначалу, но я должен был оставаться готовым. У нас глубокий состав с хорошими игроками.

Я стараюсь изучать игру и игроков. Честно говоря, я, наверное, никогда не буду надёжным защитником. Но я хочу быть уверенным в себе, помогать команде и делать всё, что в моих силах. Я совершенствуюсь с каждой игрой.

Разница между Евролигой и НБА? Каждый «Олл-стар» может набрать 40-50 очков в каждой игре. Это как перейти из Еврокубка в Евролигу. Сложно адаптироваться, создать свою зону комфорта, узнать, как играют, и заслужить всеобщее доверие. С моей работой, моим характером и желанием побеждать и помогать команде, я уверен, что все будет хорошо», — приводит слова Везенкова Basket News.