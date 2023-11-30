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Александер Везенков назвал различия между Евролигой и НБА

Александер Везенков назвал различия между Евролигой и НБА
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28-летний тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Александар Везенков после поражения в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» рассказал о своей адаптации к лиге, игре в защите и о разнице между НБА и Евролигой.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Клипперс» провели потрясающую игру. Мы не были физически готовы и позволили им попасть 50% трёхочковых. Нам не хватало энергии, и мы должны быть лучше. «Мне было тяжело здесь поначалу, но я должен был оставаться готовым. У нас глубокий состав с хорошими игроками.

Я стараюсь изучать игру и игроков. Честно говоря, я, наверное, никогда не буду надёжным защитником. Но я хочу быть уверенным в себе, помогать команде и делать всё, что в моих силах. Я совершенствуюсь с каждой игрой.

Разница между Евролигой и НБА? Каждый «Олл-стар» может набрать 40-50 очков в каждой игре. Это как перейти из Еврокубка в Евролигу. Сложно адаптироваться, создать свою зону комфорта, узнать, как играют, и заслужить всеобщее доверие. С моей работой, моим характером и желанием побеждать и помогать команде, я уверен, что все будет хорошо», — приводит слова Везенкова Basket News.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
117 : 131
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 40, Монк - 15, Везенков - 13, Сабонис - 11, Митчелл - 9, Барнс - 9, Дуарте - 7, Хаертер - 7, Макги - 2, Джонс - 2, Лайлз - 2, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Форд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Харден - 26, Джордж - 19, Мэнн - 18, Зубац - 14, Уэстбрук - 9, Тайс - 5, Браун - 3, Пауэлл - 3, Хиланд, Коффи, Такер
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