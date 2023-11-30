Митчелл Робинсон: в НБА люди практически не моют руки

Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон рассказал, что игроки Национальной баскетбольной лиги (НБА) плохо следят за гигиеной рук.

«Люди здесь практически не моют руки. В этой лиге есть несколько человек, которые моют руки. Их немного. Но я в их числе. Я мою руки», — приводит слова Робинсона The Athletic.

Напомним, вчера, 29 ноября, «Никс» одержали уверенную победу в матче с «Шарлотт Хорнетс» — 115:91. Команда идёт пятой в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами и семью поражениями.

Возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции на данный момент «Бостон Селтикс», в активе которого 14 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (13 побед — четыре поражения).