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Митчелл Робинсон: в НБА люди практически не моют руки

Митчелл Робинсон: в НБА люди практически не моют руки
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон рассказал, что игроки Национальной баскетбольной лиги (НБА) плохо следят за гигиеной рук.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Люди здесь практически не моют руки. В этой лиге есть несколько человек, которые моют руки. Их немного. Но я в их числе. Я мою руки», — приводит слова Робинсона The Athletic.

Напомним, вчера, 29 ноября, «Никс» одержали уверенную победу в матче с «Шарлотт Хорнетс» — 115:91. Команда идёт пятой в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами и семью поражениями.

Возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции на данный момент «Бостон Селтикс», в активе которого 14 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (13 побед — четыре поражения).

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Куикли - 23, Харт - 17, Барретт - 16, Брансон - 12, Дивинченцо - 6, Гримс - 6, Робинсон - 6, Хартенштайн - 4, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 18, Бриджес - 13, Уильямс - 12, Розир - 11, Вашингтон - 11, Смит - 8, Букнайт - 5, Макгауэнс - 5, Смит - 4, Хэйворд - 4, Маледон, Блэк, Тор
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