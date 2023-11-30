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Бигмен «Астаны» Хэмм: победа в матче с «Руной» поможет нам в стремлении попасть в плей-офф

Бигмен «Астаны» Хэмм: победа в матче с «Руной» поможет нам в стремлении попасть в плей-офф
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Бигмен «Астаны» Ройс Хэмм высказался по поводу предстоящей встречи Единой лиги ВТБ с «Руной».

«Предстоящий матч очень важен для нас как для команды, поскольку нам нужно сохранить наше преимущество в родных стенах. Также победа поможет нам в нашем стремлении попасть в плей-офф.

Сейчас мы с «Руной» являемся соседями по турнирной таблице, победа позволит нам забраться выше. В целом нам следует продолжать быть сосредоточенными на плане тренерского штаба, и делать то, что у нас как у команды получается лучше всего», — приводит слова Хэмма пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 30 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего в этот день будет сыграно два матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Руна», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Зенит».

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