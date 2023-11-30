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Бывший игрок НБА Джабари Паркер объяснил, почему он любит Евролигу

Бывший игрок НБА Джабари Паркер объяснил, почему он любит Евролигу
Джабари Паркер
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Тяжёлый форвард каталонской «Барселоны» Джабари Паркер рассказал, почему ему нравится выступать в Евролиге.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«Это отчасти напоминает мне игру в американском колледже, здесь в Европе: каждая игра на счету. Это может либо сделать тебя сильнее, либо сломать, и это имеет значение, когда ты играешь в определённых турнирах. У нас есть соперник не только в лице мадридского «Реала», но и везде, куда бы мы ни отправились, и вот насколько это всё серьёзно.

Я люблю Евролигу. Здесь очень высокая конкуренция, ребята, которые правильно играют в баскетбол, и, самое главное, выделяется окружающая среда. Я просто хочу делать то, что у меня получается лучше всего, но самое главное – побеждать. Когда мы побеждаем, это решает все наши проблемы, и пока я являюсь одним из факторов успеха нашей команды, я счастлив», – приводит слова Паркера официальный сайт Евролиги.

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