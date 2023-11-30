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Джеймс, Дэвис и Расселл установили новый рекорд «Лейкерс» в НБА

Джеймс, Дэвис и Расселл установили новый рекорд «Лейкерс» в НБА
Леброн Джеймс
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Баскетболисты калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили интересный рекорд команды в матче с «Детройт Пистонс» (133:107).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Впервые в истории «Лейкерс» три игрока набрали более 25 очков, имея при этом показатель «плюс-минус» не менее «+25».

Разыгрывающий Расселл оформил 35 очков и завершил встречу с показателем «плюс-минус» «+31», тяжёлый форвард Дэвис набрал 28 очков («+29»), а легкий форвард Джеймс записал на свой счёт 25 очков («+26»).

Напомним, на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает седьмое место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В прошлом сезоне клуб из Калифорнии добрался до финала Западной конференции, где уступил будущему чемпиону НБА, «Денвер Наггетс», со счётом 0-4.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 133
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Каннингем - 15, Ливерс - 14, Томпсон - 12, Стюарт - 12, Сассер - 9, Умуде - 8, Хейз - 7, Айви - 7, Дюрен - 6, Бёркс - 6, Уайзмен - 4, Багли III - 4, Нокс - 3
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 35, Дэвис - 28, Джеймс - 25, Вуд - 12, Худ-Скифино - 10, Принс - 9, Ривз - 6, Кристи - 5, Ходж - 3, Реддиш, Хэйс, Фадж, Льюис
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