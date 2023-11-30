«Зенит» одержал шестую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Уралмаш»

Сегодня, 30 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 61:59.

В первых минут встречи «Зенит» выглядел слаженнее соперника, переиграв его со счётом 16:11. При этом «Уралмаш» при поддержке домашних трибун не собирался уступать, обыграв клуб из Санкт-Петербурга с результатом 22:13 во второй 10-минутке. Итоговый результат половины – 33:29 в пользу команды из Екатеринбурга.

Команды в третьем игровом отрезке показали отличную защиту, а «Зенит» выиграл четверть со счётом 14:7. Заключительная 10-минутка получилась яркая на события, «Уралмаш» оказался сильнее – 19:18, но по итогам встречи уступил.