Пол Джордж: потребуется время, чтобы найти себя в новой системе «Клипперс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж сообщил, что ему понадобится время, чтобы полностью влиться в новую структуру игры калифорнийской команды.

«На это уйдёт некоторое время, потому что мне нужно понять, как быть самим собой, когда меня используют [в игре] не так много, как было до этого. Так что мне потребуется время, чтобы найти себя в новой системе «Клипперс», – приводит слова Пола журналист Los Angeles Times Эндрю Гриф.

Отметим, что в нынешнем сезоне в команду из Лос-Анджелеса обменяли разыгрывающего Джеймса Хардена, который перебрался в «Клипперс» из «Филадельфии Сиксерс». Команда не лучшим образом выступала с приходом нового баскетболиста, проиграв в определённый момент шесть матчей кряду.

В данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.