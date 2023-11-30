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Пол Джордж: потребуется время, чтобы найти себя в новой системе «Клипперс»

Пол Джордж: потребуется время, чтобы найти себя в новой системе «Клипперс»
Пол Джордж
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж сообщил, что ему понадобится время, чтобы полностью влиться в новую структуру игры калифорнийской команды.

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«На это уйдёт некоторое время, потому что мне нужно понять, как быть самим собой, когда меня используют [в игре] не так много, как было до этого. Так что мне потребуется время, чтобы найти себя в новой системе «Клипперс», – приводит слова Пола журналист Los Angeles Times Эндрю Гриф.

Отметим, что в нынешнем сезоне в команду из Лос-Анджелеса обменяли разыгрывающего Джеймса Хардена, который перебрался в «Клипперс» из «Филадельфии Сиксерс». Команда не лучшим образом выступала с приходом нового баскетболиста, проиграв в определённый момент шесть матчей кряду.

В данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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