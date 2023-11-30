Головин: у «Московского» изначально не было шансов на сопротивление в матче с «Нижним»

Бывший игрок «Нижнего Новгорода», УНИКСа и «Зенита» Дмитрий Головин поделился мнением о матче нижегородской команды с любительским клубом «Московский» в рамках 1/8 финала Кубка России. «Нижний Новгород» одержал победу в первой игре со счетом 62:50.

«У меня были завышенные ожидания от «Московского», потому что я за них болел, все же это ведь любители. Я верил, что они могут побороться. Хотя, на самом деле, «Московский» мог и на ЦСКА-2 оступиться, это было очень рядом.

Однако с «Нижним» я за первые три минуты понял, как будет структурироваться игра. При этом счет не должен смущать. Смотря на него можно сказать, что они имеют какие-то шансы во второй игре, но матч говорит нам совершенно об обратном. Там изначально не было шансов на сопротивление.

Есть большие вопросы по судейским решениям, которые были в пользу «Московского». Возможно, это хорошо для интриги, но по факту, если бы не было этих спорных решений, то «Московский» летел бы намного больше. При этом скажу, что у меня нет какого-то антиреспекта в адрес «Московского», просто эти команды существуют в других мирах», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ответная игра между коллективами за право сыграть в четвертьфинале состоится 27 декабря в Нижнем Новгороде.

Эксклюзивное интервью с Дмитриев Головиным читайте завтра, на «Чемпионате», в 15:00.