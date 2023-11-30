Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Емченко: УНИКС вынес «Локомотив» в первой игре, но сейчас результат зависит от нас самих

Емченко: УНИКС вынес «Локомотив» в первой игре, но сейчас результат зависит от нас самих
Владислав Емченко
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Является ли встреча с действующим чемпионом для «Локо» дополнительной мотивацией? Это матч никак не должен выделяться на общем фоне. Чемпионат уже показал, что сюрприз может преподнести любой соперник. Именно поэтому настрой должен быть всегда одинаков — играть на максимуме своих возможностей, биться за каждый мяч, помогать партнёрам.

Но если говорить в принципе о нашем противостоянии с казанцами, то, конечно, результат матча-открытия этого сезона в памяти остался надолго. Мы провели тогда не лучшую свою игру, и нас просто «вынесли». УНИКС хорошо нам знаком, и времени, чтобы хорошо подготовиться к матчу против них было достаточно. Результат предстоящей встречи будет зависеть от нас самих. Если сыграем как надо в нападении и в защите, то всё у нас получится» — сказал Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Игра между «Локомотивом-Кубанью» и УНИКСом состоится 2 декабря в Краснодаре.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Точим зуб на УНИКС». Щербенёв – об игре «Локомотива-Кубань» с чемпионом Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android