Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис похвалил одного из топовых новичков с драфта 2023 года

Энтони Дэвис похвалил одного из топовых новичков с драфта 2023 года
Осар Томпсон
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что у Осара Томпсона из «Детройт Пистонс» большое будущее в НБА.

«Мы только что говорили о нём на скамейке запасных в концовке встречи. Он играет очень гладко, он словно скользит по площадке. Он очень талантливый и невероятно атлетичный. Будет интересно наблюдать за ним», – приводит слова Дэвиса журналист Майк Кертис в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что Осар Томпсон является пятым выбором на драфте 2023 года, его родной брат – Амен был выбран «Хьюстон Рокетс» под четвёртым общим номером.

Отметим, что минувшей ночью «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Детройт» со счётом 133:107. Это поражение для команды из Мичигана стало 15-м кряду в регулярном чемпионате НБА. 20-летний Томпсон записал на свой счёт 12 очков.

Материалы по теме
Джеймс, Дэвис и Расселл установили новый рекорд «Лейкерс» в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android