Энтони Дэвис похвалил одного из топовых новичков с драфта 2023 года

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что у Осара Томпсона из «Детройт Пистонс» большое будущее в НБА.

«Мы только что говорили о нём на скамейке запасных в концовке встречи. Он играет очень гладко, он словно скользит по площадке. Он очень талантливый и невероятно атлетичный. Будет интересно наблюдать за ним», – приводит слова Дэвиса журналист Майк Кертис в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что Осар Томпсон является пятым выбором на драфте 2023 года, его родной брат – Амен был выбран «Хьюстон Рокетс» под четвёртым общим номером.

Отметим, что минувшей ночью «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Детройт» со счётом 133:107. Это поражение для команды из Мичигана стало 15-м кряду в регулярном чемпионате НБА. 20-летний Томпсон записал на свой счёт 12 очков.