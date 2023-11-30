«Фенербахче» нанёс первое поражение «Реалу» в Евролиге

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 11-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и мадридский «Реал». Игра завершилась победой «Фенербахче» со счётом 100:99.

Гости из Мадрида после стартового вбрасывания действовали намного лучше, как коллектив, вчистую переиграв соперника со счётом 29:16. Во второй 10-минутке «Фенербахче» включился в игру, оказавшись сильнее оппонента с результатом 21:15. Итоговый результат половины – 44:37 в пользу «Реала».

После большого перерыва баскетболисты вернулись на паркет, и «Реал» с преимуществом в одно очко забрал третью четверть в свой актив – 23:22. Решающая четверть проходила в равной борьбе, так как «Фенербахче» полностью вернулся в игру – 28:20, переведя встречу в овертайм.

В дополнительные минуты матча «Фенербахче» благодаря отличным действиям лидеров сумел отыграться и переиграть соперника со счётом 13:12.