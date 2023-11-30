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Врачи разрешили сыну Леброна Джеймса вернуться в баскетбол после остановки сердца

Врачи разрешили сыну Леброна Джеймса вернуться в баскетбол после остановки сердца
Бронни Джеймс
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Сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, Бронни Джеймс получил разрешение от врачей вернуться к игре в баскетбол.

«Врачи разрешили Бронни Джеймсу полностью вернуться в баскетбол. Бронни пройдет окончательное обследование у сотрудников Университета Южной Калифорнии (USC), возобновит тренировки на следующей неделе и после этого вернется к матчам. Семья Джеймса хотела бы выразить благодарность невероятной медицинской команде, всему сообществу Университета Южной Калифорнии и особенно многочисленным друзьям, родственникам и поклонникам за их любовь и поддержку. Боритесь!», – приводит слова представителя семьи Джеймса Fox Sports.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

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