Врачи разрешили сыну Леброна Джеймса вернуться в баскетбол после остановки сердца

Сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, Бронни Джеймс получил разрешение от врачей вернуться к игре в баскетбол.

«Врачи разрешили Бронни Джеймсу полностью вернуться в баскетбол. Бронни пройдет окончательное обследование у сотрудников Университета Южной Калифорнии (USC), возобновит тренировки на следующей неделе и после этого вернется к матчам. Семья Джеймса хотела бы выразить благодарность невероятной медицинской команде, всему сообществу Университета Южной Калифорнии и особенно многочисленным друзьям, родственникам и поклонникам за их любовь и поддержку. Боритесь!», – приводит слова представителя семьи Джеймса Fox Sports.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.