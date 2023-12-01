Джон Салли назвал легенду НБА, с которой стоит сравнивать Леброна Джеймса

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Джон Салли рассказал, с кем стоит сравнивать форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Мы сравниваем Леброна Джеймса с Майклом Джорданом, но я думаю, что нам следует сравнивать его с Мэджиком Джонсоном.

Они одинакового роста, он также играет разыгрывающего, а Майкл никогда не был разыгрывающим. К тому же Леброн смотрит на арбитра, чтобы тот свистел на нём много фолов. Очень похоже на Мэджика Джонсона, который кричал, когда проходил под кольцо», – сказал Салли в эфире подкаста Undisputed на YouTube.

Напомним, 38-летний Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. При этом Джордан в бытность игроком шесть раз приводил свои команды к победам в финальных сериях, а Джонсон пять раз становился чемпионом НБА.