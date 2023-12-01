«Фенербахче» прервал победную серию «Реала» и другие результаты 30 ноября в Евролиге

30 ноября проходили матчи 11-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров выступали клубы из Турции, Испании, Франции. Греции, Израиля, Германии, Италии, Литвы и Сербии.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 30 ноября в Евролиге:
«Фенербахче» – «Реал» – 100:99 ОТ;
«Монако» – «Олимпиакос» – 85:77;
«Маккаби Тель-Авив» – «Альба» – 102:81;
«Бавария» – «Виртус Болонья» – 90:76;
«Олимпия Милан» – «Жальгирис» – 70:83;
«Партизан» – «Панатинаикос» – 92:87.
Турецкий «Фенербахче» нанёс первое поражение мадридскому «Реалу» в сезоне-2023/2024 регулярного чемпионата Евролиги. До этого «сливочные» победили в десяти матчах кряду.
Отметим, что два матча тура завершились в овертайме, в которых проиграли гостевые коллективы.
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