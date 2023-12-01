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«Фенербахче» прервал победную серию «Реала» и другие результаты 30 ноября в Евролиге

«Фенербахче» прервал победную серию «Реала» и другие результаты 30 ноября в Евролиге
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30 ноября проходили матчи 11-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров выступали клубы из Турции, Испании, Франции. Греции, Израиля, Германии, Италии, Литвы и Сербии.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 30 ноября в Евролиге:

«Фенербахче» – «Реал» – 100:99 ОТ;
«Монако» – «Олимпиакос» – 85:77;
«Маккаби Тель-Авив» – «Альба» – 102:81;
«Бавария» – «Виртус Болонья» – 90:76;
«Олимпия Милан» – «Жальгирис» – 70:83;
«Партизан» – «Панатинаикос» – 92:87.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
30 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
100 : 99
ОТ
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар
Реал Мадрид: Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
30 ноября 2023, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
85 : 77
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Олимпиакос: Уолкап, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
30 ноября 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
102 : 81
Альба
Берлин, Германия
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Блатт, Колсон
Альба: Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Nikic, Кумадже, Rapieque, Тиман, Bean
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
30 ноября 2023, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
90 : 76
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Гиффей, Бонга, Ибака, Вимберг, Brankovic, Kharchenkov, Букер, Гиллеспи
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
30 ноября 2023, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
70 : 83
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Montvila, Бирутис, Бутка, Димша, Lavrinovicius, Буткевичюс, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
30 ноября 2023, четверг. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
92 : 87
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
Партизан: Вукчевич, Ледей, Аврамович, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Mitoglou, Манцукас

Турецкий «Фенербахче» нанёс первое поражение мадридскому «Реалу» в сезоне-2023/2024 регулярного чемпионата Евролиги. До этого «сливочные» победили в десяти матчах кряду.

Отметим, что два матча тура завершились в овертайме, в которых проиграли гостевые коллективы.

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