44 очка Тайриза Халибёртона не помогли «Индиане» обыграть «Майами»

Сегодня, 1 декабря, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Майами Хит» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 142:132.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон. На его счету 44 очка, два подбора и 10 результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Оби Топпин отметился 25 очками, двумя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Брюс Браун (15), Майлз Тернер (13), Бадди Хилд (12) и Беннедикт Матурин (12).

Самым результативным игроком в составе «Майами» стал форвард Джимми Батлер, сделавший дабл-дабл. Он набрал 36 очков, совершил 10 подборов и 3 передачи. Защитник Джейми Жакез-младший отметился 24 очками, пятью подборами и одной передачей.