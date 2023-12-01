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44 очка Тайриза Халибёртона не помогли «Индиане» обыграть «Майами»

44 очка Тайриза Халибёртона не помогли «Индиане» обыграть «Майами»
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Сегодня, 1 декабря, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Майами Хит» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 142:132.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон. На его счету 44 очка, два подбора и 10 результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Оби Топпин отметился 25 очками, двумя подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Брюс Браун (15), Майлз Тернер (13), Бадди Хилд (12) и Беннедикт Матурин (12).

Самым результативным игроком в составе «Майами» стал форвард Джимми Батлер, сделавший дабл-дабл. Он набрал 36 очков, совершил 10 подборов и 3 передачи. Защитник Джейми Жакез-младший отметился 24 очками, пятью подборами и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
142 : 132
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Батлер - 36, Жакез-мл. - 24, Ричардсон - 19, Робинсон - 16, Лоури - 15, Мартин - 14, Адебайо - 7, Лав - 5, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Брайант - 2, Йович
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 44, Топпин - 25, Браун - 15, Тёрнер - 13, Матурин - 12, Хилд - 12, Несмит - 9, Нембард - 2, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джексон, Шиппард, Чьебв
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