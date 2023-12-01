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25 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс»

25 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс»
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Сегодня, 1 декабря, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева победили со счётом 120:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 25 очков, семь подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 22 очками, шестью подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Жонатан Куминга (17), Дрэймонд Грин (13), Моузес Муди (13), Дарио Сарич (13) и Брандлин Подзиемски (13).

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал форвард Кавай Леонард. Он набрал 23 очка и совершил семь подборов. Защитник Джеймс Харден отметился 18 очками, тремя подборами и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 22, Куминга - 17, Подзиемски - 13, Муди - 13, Шарич - 13, Грин - 13, Луни - 2, Джозеф - 1, Santos, Робинсон, Киньонес, Джексон-Дэвис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Харден - 18, Зубац - 18, Джордж - 15, Уэстбрук - 14, Тайс - 10, Мэнн - 9, Пауэлл - 5, Диабате - 2, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун
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