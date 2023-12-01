25 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс»

Сегодня, 1 декабря, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева победили со счётом 120:114.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 25 очков, семь подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 22 очками, шестью подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Жонатан Куминга (17), Дрэймонд Грин (13), Моузес Муди (13), Дарио Сарич (13) и Брандлин Подзиемски (13).

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал форвард Кавай Леонард. Он набрал 23 очка и совершил семь подборов. Защитник Джеймс Харден отметился 18 очками, тремя подборами и семью передачами.