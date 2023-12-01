Леброн Джеймс рассказал, в каком случае может пропустить следующий матч «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что, когда наступит дебютный игровой день его сына Бронни, выступающего за Университет Южной Калифорнии, он пропустит игру своей команды, если между этими двумя событиями возникнет конфликт в расписании. Летом Бронни перенёс остановку сердца во время тренировки, после чего ему сделали успешную операцию.

«Это захватывающе. C нетерпением жду его первой игры… Я уже сказал своим товарищам по команде, что если они будут играть в тот же день, что и мы, то я встречусь с ними уже в следующей игре. Семья превыше всего», — сказал Леброн в эфире Spectrum SportsNet.

Ранее стало известно, что врачи разрешили сыну Бронни вернуться в баскетбол после остановки сердца.