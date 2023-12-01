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Александар Зечевич — о матче с «Пари НН»: нам будет сложно им противостоять

Александар Зечевич — о матче с «Пари НН»: нам будет сложно им противостоять
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Новоиспечённый центровой «Минска» Александар Зечевич поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари», который начнётся сегодня, 1 декабря, в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мне очень нравится наша командная энергия и отработка в защите перед игрой с «Пари Нижний Новгород». Нам необходимо сфокусироваться и усердно трудиться. Команда соперника играет в жёсткий баскетбол, очень дисциплинированна в защите и в нападении.

Это будет их домашняя игра, и нам определённо будет сложно им противостоять. Но, конечно, мы надеемся на победу. С нетерпением ждём поединка», — приводит слова Зечевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Минск
Минск
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