Александар Зечевич — о матче с «Пари НН»: нам будет сложно им противостоять

Новоиспечённый центровой «Минска» Александар Зечевич поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари», который начнётся сегодня, 1 декабря, в 19:00 мск.

«Мне очень нравится наша командная энергия и отработка в защите перед игрой с «Пари Нижний Новгород». Нам необходимо сфокусироваться и усердно трудиться. Команда соперника играет в жёсткий баскетбол, очень дисциплинированна в защите и в нападении.

Это будет их домашняя игра, и нам определённо будет сложно им противостоять. Но, конечно, мы надеемся на победу. С нетерпением ждём поединка», — приводит слова Зечевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.