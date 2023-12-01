«Детройт» повторил антидостижение 12 команд за всю историю НБА

«Детройт Пистонс» стал 13-й командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которая не смогла выиграть ни одного матча в течение календарного месяца. В ноябре клуб из штата Мичиган проиграл в 15 встречах. Серия поражений «Детройта», которая началась ещё 31 октября, насчитывает к настоящему моменту 16 игр.

Последней командой, которая проигрывала больше месяца, была «Филадельфия Сиксерс». Это случилось с ней в сезоне-2014/2015. Тогда команда обходилась без побед в октябре, ноябре, а потом ещё и в апреле.

В настоящий момент «Пистонс» занимают последнее место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. Игроки «Детройта» одержали две победы и потерпели 17 поражений.

Ранее тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что у Осара Томпсона из «Детройта» большое будущее в НБА.