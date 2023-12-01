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Стив Керр сделал заявление о ветеранах «Голден Стэйт»

Стив Керр сделал заявление о ветеранах «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему поддерживает ветеранов команды.

«Мы выиграли чемпионат полтора года назад. Мы сделали это со Стефом, Дрэймондом, Уиггинсом, Луни и Клэем. Мы знаем, что это те ребята, которые помогут нам побороться за титул опять», — сказал Керр в эфире 95.7 The Game.

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам сезона-2021/2022. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

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Крис Пол встретился с Керром в тренировочном лагере сборной США:

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