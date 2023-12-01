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Единая лига ВТБ определила MVP по итогам ноября

Единая лига ВТБ определила MVP по итогам ноября
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Лёгкий форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл признан самым ценным игроком (MVP) Единой лиги ВТБ по итогам ноября. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Легионер краснодарской команды в ноябре набирал в среднем 19,2 очка при 53,8% попаданий с игры, а также совершал четыре подбора и отдавал 2,5 передачи.

В ноябре «Локомотив-Кубань» поднялся на четвёртое место турнирной таблицы, одержав пять побед при одном поражении. В настоящий момент Акун-Пёрселл занимает третью строчку в списке лучших скореров ноября.

В октябре приз самому ценному игроку достался разыгрывающему красноярского «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйзу.

Ранее защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра пройдёт 2 декабря в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск.

Заявление Емченко:
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