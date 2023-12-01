Легионер УНИКСа Грин: США могут собрать две команды, которым по силам выиграть Олимпиаду

Американский защитник УНИКСа Эрик Грин поделился мыслями о своей национальной команде. По мнению Грина, американцы способны набрать два состава, каждый из которых будет в состоянии одержать победу на Олимпийских играх.

«Сколько полноценных баскетбольных сборных может одновременно выставить США? Вполне можно собрать две команды, которым по силам будет выиграть Олимпиаду. Но это будут ребята не из колледжей и Лиги развития. Это будут реально сильные сборные, составленные из игроков НБА. Будем откровенны, ребята из колледжей вряд ли смогут на равных соревноваться со сборными, скажем, Сербии или Франции», — приводит слова Грина «Татар-информ».

Грин также объяснил четвёртое место сборной США на минувшем чемпионате мира. По мнению Эрика, неудача объясняется молодым составом, который привёз главный тренер Стив Керр на турнир.