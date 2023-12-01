Американский защитник УНИКСа Грин сравнил Единую лигу ВТБ с чемпионатами Испании и Турции

Американский защитник УНИКСа Эрик Грин поделился мыслями об уровне Единой лиги ВТБ в сравнении с другими чемпионатами, в которых он выступал. Грин за время карьеры поиграл в НБА, а также в Испании, Италии, Турции, Израиле, Греции, Китае. По мнению Грина, Единая лига ВТБ является очень конкурентной.

«Это отличная лига. Сравнивая её с испанской или турецкой, думаю, что Лига ВТБ будет на третьем месте. Это очень тяжёлая лига с большим количеством физики. Тем более в этом сезоне, когда очень многие команды могут обыгрывать друг друга. Очень высокий уровень соревновательности, поэтому здесь очень интересно играть», — приводит слова Грина «Татар-информ».

Ранее Грин поделился мнением о сборной США по баскетболу.