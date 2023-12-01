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Халибёртон повторил достижение, которое покорялось лишь Джордану и Джеймсу

Халибёртон повторил достижение, которое покорялось лишь Джордану и Джеймсу
Тайриз Халибёртон
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон повторил историческое достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

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По данным источника, Халибёртон завершил ноябрь со статистическими показателями в 28,6 очка, 11,7 передачи, при этом реализуя 53,2% с игры и 46,7% из-за дуги. Ранее завершить месяц со статистической линейкой в «25+10» при 50% и 40% (из-за дуги) удавалось лишь Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

Отметим, что Джордан показал такую результативность в марте 1989 года, а Джеймс дважды записывал на свой счёт такие показатели – в феврале 2017 и 2018 годов.

Напомним, на данный момент «Индиана» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с балансом побед и поражений – 9-8.

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