«Пари НН» прервал девятиматчевую серию поражений в Единой лиге ВТБ, обыграв «Минск»

Сегодня, 1 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой «Пари НН» со счётом 90:79.

В двух первых четвертях встречи «Пари Нижний Новгород» оказывался чуть лучше оппонента – обе 10-минутки ушли в актив хозяев паркета с перевесом в одно очко – 25:24 и 19:18. Итоговый результат половины – 44:42 в пользу нижегородцев.

Баскетболисты немного отдохнули в большом перерыве и после паузы вновь вернулись на паркет. «Минск» в третьем игровом отрезке обыграл соперника со счётом 21:19. В решающей четверти матча баскетболисты «Пари НН» без особых проблем переиграли гостей с результатом 27:16.