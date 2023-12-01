Стали известны клубы, в которые хотел бы перейти Демар Дерозан в случае обмена из «Чикаго»

Известный журналист The Athletic Сэм Эмик рассказал, в какие клубы хотел бы быть обменян атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан, если «быки» решатся на такой шаг.

Журналист считает, что если «Чикаго» решится на обмен, то новым клубом баскетболиста станет либо «Нью-Йорк Никс», либо «Майами Хит».

Напомним, на фоне неудачных результатов «Чикаго» на старте сезона-2023/2024 СМИ сообщали, что команда может уйти в перестройку и обменять своих лидеров в другие клубы. Больше всего на слуху были имена Демара Дерозана, Зака Лавина и Алекса Карузо.

На данный момент «Чикаго» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из штата Иллинойс провела в регулярном чемпионате 20 матчей, выиграв лишь шесть из них.