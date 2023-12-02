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Видеообзор матчей Евролиги за 1 декабря

Видеообзор матчей Евролиги за 1 декабря
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В пятницу, 1 декабря, прошли три заключительных матча 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Сербская «Црвена Звезда» одержала четвёртую победу в турнире, переиграв на своей площадке турецкий «Анадолу Эфес» — 97:83.

Евролига. «Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес»:

В матче двух испанских команд «Валенсия» уступила «Басконии» со счётом 84:98. Для гостей эта победа стала шестой в нынешнем розыгрыше Евролиги.

Евролига. «Валенсия» — «Баскония»:

«Барселона», занимающая второе место, встретилась с французским АСВЕЛом, расположившимся на предпоследней, 17-й позиции. Испанский клуб выиграл со счётом 101:92. Каталонцы одержали девятую победу в 11 матчах, а французская команда потерпела девятое поражение.

Евролига. «Барселона» — «АСВЕЛ»:

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