Щербенёв рассказал о реваншистском настроении перед матчем с УНИКСом в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв прокомментировал предстоящий матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 2 декабря (14:00 мск).

«Реваншистское настроение перед игрой с УНИКСом? Конечно же, оно присутствует. Ведь в финале в прошлом сезоне им проиграли, и в первом круге было поражение. В общем, причин много.

Но и в целом для турнирной таблицы каждая победа — на вес золота. Да ещё против такого соперника. Так что для нас это принципиальная игра, к которой готовимся максимально серьёзно. Играем на своей площадке — уверен, что наши болельщики помогут победить нам в этом матче», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».