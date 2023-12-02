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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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Щербенёв рассказал о реваншистском настроении перед матчем с УНИКСом в Единой лиге ВТБ

Щербенёв рассказал о реваншистском настроении перед матчем с УНИКСом в Единой лиге ВТБ
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Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв прокомментировал предстоящий матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 2 декабря (14:00 мск).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Реваншистское настроение перед игрой с УНИКСом? Конечно же, оно присутствует. Ведь в финале в прошлом сезоне им проиграли, и в первом круге было поражение. В общем, причин много.

Но и в целом для турнирной таблицы каждая победа — на вес золота. Да ещё против такого соперника. Так что для нас это принципиальная игра, к которой готовимся максимально серьёзно. Играем на своей площадке — уверен, что наши болельщики помогут победить нам в этом матче», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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