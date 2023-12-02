Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Минск» в Единой лиге ВТБ

Вчера, 1 декабря, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором нижегородский «Пари» принимал «Минск».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева со счётом 90:79.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что в двух первых четвертях встречи «Пари Нижний Новгород» оказывался чуть лучше оппонента — обе 10-минутки ушли в актив хозяев паркета с перевесом в одно очко — 25:24 и 19:18. Итоговый результат половины — 44:42 в пользу нижегородцев.

Баскетболисты немного отдохнули в большом перерыве и после паузы вновь вернулись на паркет. «Минск» в третьем игровом отрезке обыграл соперника со счётом 21:19. В решающей четверти матча баскетболисты «Пари НН» без особых проблем переиграли гостей с результатом 27:16.