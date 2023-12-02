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Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Минск» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 1 декабря, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором нижегородский «Пари» принимал «Минск».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева со счётом 90:79.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что в двух первых четвертях встречи «Пари Нижний Новгород» оказывался чуть лучше оппонента — обе 10-минутки ушли в актив хозяев паркета с перевесом в одно очко — 25:24 и 19:18. Итоговый результат половины — 44:42 в пользу нижегородцев.

Баскетболисты немного отдохнули в большом перерыве и после паузы вновь вернулись на паркет. «Минск» в третьем игровом отрезке обыграл соперника со счётом 21:19. В решающей четверти матча баскетболисты «Пари НН» без особых проблем переиграли гостей с результатом 27:16.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
90 : 79
Минск
Минск
Пари Нижний Новгород: Стребков - 19, Апич - 18, Ганькевич - 12, Новакович - 12, Бабурин - 10, Зоткин - 9, Понкрашов - 8, Ивлев - 2, Воронцов, Рудковский
Минск: Огунгбени-Джексон - 26, Мотовилов - 12, Чебашек - 10, Зечевич - 9, Куратник - 7, Стубеда - 5, Коско - 4, Аладко - 4, Микульский - 2, Паско, Дуду, Секушенко
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