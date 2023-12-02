Кайл Курич после матча с «Уралмашем» рассказал, что необходимо улучшить «Зениту»

Атакующий защитник «Зенита» Кайл Курич после матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» рассказал, что необходимо улучшить санкт-петербургскому коллективу.

«В целом, я думаю, что мы провели неплохой матч как команда. Боролись и сражались. Но нам нужно научиться заканчивать матчи куда лучше. Многое было совершено из-за моих ошибок — беру ответственность на себя.

В нашем составе были парни, которые сыграли отлично, некоторые из них по ходу сезона получают не так много игрового времени. Но они прогрессируют, и сегодня они нам очень понадобились», — приводят слова Курича официальные социальные сети «Зенита».