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Кайл Курич после матча с «Уралмашем» рассказал, что необходимо улучшить «Зениту»

Кайл Курич после матча с «Уралмашем» рассказал, что необходимо улучшить «Зениту»
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Атакующий защитник «Зенита» Кайл Курич после матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» рассказал, что необходимо улучшить санкт-петербургскому коллективу.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В целом, я думаю, что мы провели неплохой матч как команда. Боролись и сражались. Но нам нужно научиться заканчивать матчи куда лучше. Многое было совершено из-за моих ошибок — беру ответственность на себя.

В нашем составе были парни, которые сыграли отлично, некоторые из них по ходу сезона получают не так много игрового времени. Но они прогрессируют, и сегодня они нам очень понадобились», — приводят слова Курича официальные социальные сети «Зенита».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 ноября 2023, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
59 : 61
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 14, Эллис - 12, Нэвелс - 10, Даглас - 7, Писклов - 6, Глазунов - 5, Захаров - 3, Новиков - 2, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко
Зенит: Курич - 15, Дублевич - 11, Фрейзер - 9, Герасимов - 6, Вольхин - 6, Карасёв - 5, Клименко - 3, Зубков - 3, Хантер - 3, Шевчук, Земский, Морман
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