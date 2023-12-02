Лука Дончич сообщил о рождении дочери

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустил матч с «Мемфис Гриззлиз» из-за того, что стал отцом. Словенец в одной из социальных сетей поделился новостью, что у него родилась дочь. Словенец продемонстрировал фото новорождённого ребёнка. При этом дочку называли Габриэла.
Фото: Социальные сети Луки Дончича
Отметим, что Дончич состоит в отношениях с Анамарией Голтес с 2016 года. 7 июля 2023 года Лука сделал девушке предложение.
Напомним, на данный момент «Даллас Маверикс» во главе с Дончичем занимает четвёртое место в Западной конференции. Команда из Техаса имеет соотношение побед и поражений 11-7.
В матче с «Хьюстон Рокетс» — последнем, в котором участвовал Дончич, — словенец набрал 41 очко, тем самым баскетболист помог «Далласу» одержать победу со счётом 121:115.
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