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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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Лука Дончич сообщил о рождении дочери

Лука Дончич сообщил о рождении дочери
Лука Дончич
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустил матч с «Мемфис Гриззлиз» из-за того, что стал отцом. Словенец в одной из социальных сетей поделился новостью, что у него родилась дочь. Словенец продемонстрировал фото новорождённого ребёнка. При этом дочку называли Габриэла.

Фото: Социальные сети Луки Дончича

Отметим, что Дончич состоит в отношениях с Анамарией Голтес с 2016 года. 7 июля 2023 года Лука сделал девушке предложение.

Напомним, на данный момент «Даллас Маверикс» во главе с Дончичем занимает четвёртое место в Западной конференции. Команда из Техаса имеет соотношение побед и поражений 11-7.

В матче с «Хьюстон Рокетс» — последнем, в котором участвовал Дончич, — словенец набрал 41 очко, тем самым баскетболист помог «Далласу» одержать победу со счётом 121:115.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Ирвинг - 27, Джонс - 15, Экзам - 12, Хардуэй-младший - 11, Лайвли - 8, Грин - 5, Холмс - 2, Харди, Уильямс, Пауэлл, Проспер, Карри, Моррис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Брукс - 16, Смит II - 16, Грин - 12, Исон - 11, Ванвлит - 10, Холидей - 8, Грин - 6, Тэйт - 5, Сэмюэлс, Ландейл, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
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