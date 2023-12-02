Войнаровски сделал категоричное заявление по поводу возможного обмена Лавина из «Чикаго»

Известный журналист и инсайдер Эдриан Войнаровски поделился мнением насчёт возможного ухода из «Чикаго Буллз» атакующего защитника Зака Лавина.

«Сейчас в НБА нет рынка для Зака Лавина. И это не потому, что «Чикаго» не пытается найти, куда его обменять. Это сочетание нескольких причин. Контракт Лавина рассчитан ещё на четыре года и примерно на $ 45 млн за сезон. Но его продуктивность — я думаю, что прямо сейчас это игрок, который, безусловно, выбыл из ритма из-за травмы ноги.

И я думаю, что вопрос к командам заключается в том, насколько сильно Зак Лавин будет влиять на победы. Особенно при такой зарплате и с новым потолком зарплат, когда вы спрашиваете себя: «Готовы ли мы, чтобы он стал нашим лучшим игроком?» Ответ – нет. «Наш второй лучший игрок?» Нет. А если он наш лучший третий игрок, то зачем платить ему такие деньги?» – сказал Войнаровски в эфире ESPN.