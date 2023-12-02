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«Енисей» уверенно обыграл «Самару», установив собственный рекорд результативности в сезоне

«Енисей» уверенно обыграл «Самару», установив собственный рекорд результативности в сезоне
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Сегодня, 2 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и клуб «Самара» из одноимённого города. Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Матч завершился победой «Енисея» со счётом 103:82.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

С первых минут встречи хозяева выглядели сильнее оппонента, переиграв визави со счётом 29:22. Второй игровой отрезок также ушёл в актив «Енисея», красноярский клуб оказался сильнее с большим перевесом по очкам – 25:16. Итоговый результат половины – 54:38.

Главный тренер «Самары» Анзулович видоизменил игру команды после большого перерыва, и клубы завершили третью четверть вничью – 26:26. В заключительной 10-минутке коллективы держались близко друг к другу по счёту, но «Енисей» полностью устраивало такое положение дел – 23:18.

Отметим, что команда впервые в сезоне пробила планку в 100 очков. Ранее максимальный показатель набранных очков «Енисея» равнялся 96.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
103 : 82
Самара
Самара
Енисей: Ратан-Мэйз - 29, Мартин - 21, Хопкинс - 20, Белянков - 9, Бич - 8, Топтунов - 8, Балашов - 4, Долинин - 4, Карпенко, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Самара: Ребич - 21, Роберсон - 14, Далтон - 13, Гудумак - 11, Хоукинс - 9, Загорац - 9, Томпсон - 2, Викторов - 2, Платонов - 1, Зверев, Разумов, Умрихин
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