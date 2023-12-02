«Енисей» уверенно обыграл «Самару», установив собственный рекорд результативности в сезоне

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Сегодня, 2 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и клуб «Самара» из одноимённого города. Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Матч завершился победой «Енисея» со счётом 103:82.

С первых минут встречи хозяева выглядели сильнее оппонента, переиграв визави со счётом 29:22. Второй игровой отрезок также ушёл в актив «Енисея», красноярский клуб оказался сильнее с большим перевесом по очкам – 25:16. Итоговый результат половины – 54:38.

Главный тренер «Самары» Анзулович видоизменил игру команды после большого перерыва, и клубы завершили третью четверть вничью – 26:26. В заключительной 10-минутке коллективы держались близко друг к другу по счёту, но «Енисей» полностью устраивало такое положение дел – 23:18.

Отметим, что команда впервые в сезоне пробила планку в 100 очков. Ранее максимальный показатель набранных очков «Енисея» равнялся 96.