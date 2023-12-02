Леброн Джеймс прокомментировал ситуацию с нелегальными ставками его менеджера

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о том, что его менеджер Мэверик Картер делал нелегальные ставки на НБА в 2021 году.

«Узнал об этом только сегодня. Потому что единственная причина, по которой эта история привлекла внимание, – его близость ко мне. Но Мэверик – сам по себе, отдельная личность. Да и ставки, если уж на то пошло, легальны. Вот вы сейчас можете зайти в свой телефон и сделать там всё что угодно. И у Картера нет связи с НБА или НФЛ, так что он волен поступать как считает нужным», — приводит слова Леброна Джеймса The Athletic.

Отметим, что НБА запрещает игрокам, официальным представителям команд и судьям делать ставки на матчи лиги. Профсоюз игроков запрещает также делать ставки и агентам. При этом менеджеры не включены ни в одну из групп.