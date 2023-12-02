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Бэрфорд о победе «Локо» над УНИКСом: Секулич сказал, чтобы мы не опускали рук и сражались

Бэрфорд о победе «Локо» над УНИКСом: Секулич сказал, чтобы мы не опускали рук и сражались
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Защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым поделился эмоциями от победы его команды над УНИКСом, несмотря на 22-очковое отставание в третьей четверти.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«С чем была связана неудачная первая половина? Нам просто надо было собраться. Вспомнить, что мы делали на тренировках, и направить нашу энергию в нужную сторону. Мы как следует включились в борьбу и понемножку отыгрались.

Что тренер сказал команде в большом перерыве? Чтобы мы не опускали рук, продолжали сражаться. И чтобы никто не действовал эгоистично. Мы можем очень хорошо играть командой — и показали это во второй половине.

Игра Ведищева и Елатонцева? Парни молодцы, без них бы мы не выиграли. Но я ещё хочу отметить Сашу Щербенёва и Андрея Мартюка. Мартюк сегодня хорошо нас всех завёл своими данками и очень классно отборолся против «больших» УНИКСа.

Мы старались действовать максимально агрессивно — причём не только против их передней линии, но и против задней. Может быть, сказалось и то, что они долго добирались в Краснодар, но точно я не знаю», — сказал Бэрфорд.

Для «Локомотива» эта победа стала пятой подряд. Команда Александра Секулича занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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