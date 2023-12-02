Бэрфорд о победе «Локо» над УНИКСом: Секулич сказал, чтобы мы не опускали рук и сражались

Защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым поделился эмоциями от победы его команды над УНИКСом, несмотря на 22-очковое отставание в третьей четверти.

«С чем была связана неудачная первая половина? Нам просто надо было собраться. Вспомнить, что мы делали на тренировках, и направить нашу энергию в нужную сторону. Мы как следует включились в борьбу и понемножку отыгрались.

Что тренер сказал команде в большом перерыве? Чтобы мы не опускали рук, продолжали сражаться. И чтобы никто не действовал эгоистично. Мы можем очень хорошо играть командой — и показали это во второй половине.

Игра Ведищева и Елатонцева? Парни молодцы, без них бы мы не выиграли. Но я ещё хочу отметить Сашу Щербенёва и Андрея Мартюка. Мартюк сегодня хорошо нас всех завёл своими данками и очень классно отборолся против «больших» УНИКСа.

Мы старались действовать максимально агрессивно — причём не только против их передней линии, но и против задней. Может быть, сказалось и то, что они долго добирались в Краснодар, но точно я не знаю», — сказал Бэрфорд.

Для «Локомотива» эта победа стала пятой подряд. Команда Александра Секулича занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.