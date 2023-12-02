Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич — о победе над УНИКСом: главным фактором во второй половине стал характер

Секулич — о победе над УНИКСом: главным фактором во второй половине стал характер
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался об игре с казанским УНИКСом, в которой его команде удалось отыграть отрыв в 22 очка и одержать волевую победу со счётом 82:75.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Первая половина матча отличалась от второй, потому что игра длится не 20 минут, а 40. Но это правда, что в первой половине у нас не получалось ничего. Нужно отдать должное сопернику, который очень качественно ограничил наши сильные стороны и, можно сказать, бил нас нашим же оружием – как минимум очков 15-18 УНИКС набрал в первой половине после быстрых отрывов. Но перед матчем было понимание, что скамейка у нас подлиннее. Мы надеялись, что это может сработать, так и получилось. Сегодня мы получили два урока. Первый – как нельзя играть, особенно перед своими трибунами. А второй – поняли, как надо играть в оставшейся части сезона. Почёт и уважение нашим ребятам, которые смогли совершить такой камбэк против команды уровня Евролиги.

Что происходит в раздевалке, остаётся в раздевалке. В общих словах я сказал, что не надо бояться. Очень здорово, что парни вышли на вторую половину с горящими глазами и желанием показать свой лучший баскетбол. Главным фактором победы стал характер. После кошмарной первой половины можно было совсем рассыпаться, но ребята нашли в себе силы, прежде всего внутренние, чтобы переломить ситуацию», — приводит слова Секулича официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
Материалы по теме
Эксклюзив
Бэрфорд о победе «Локо» над УНИКСом: Секулич сказал, чтобы мы не опускали рук и сражались
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android