Гилберт Аренас призвал Джа Моранта вернуться в НБА на одну игру позже

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас заявил, что скандальному разыгрывающему «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту следует отложить свой дебют, чтобы он не пришёлся на выездную игру.

«НБА, обращаюсь к тебе прямо сейчас. Джа Морант возвращается домой, детка! Он вернётся домой и не будет играть на выезде 19 декабря — можете снимать эту игру с эфира. Вам нужно приехать в Мемфис. В НБА могут просить этого сколько угодно, но они уже на плохой стороне. Он будет играть дома. Он не должен проводить свою первую игру после дисквалификации на выезде», — приводит слова Аренаса Memphis Commercial Appeal.

25-матчевая дисквалификация Моранта, демонстрировавшего в своих социальных сетях огнестрельное оружие, истекает перед выездной игрой «Мемфиса» с «Нью-Орлеан Пеликанс». Двумя днями позднее «Мемфису» предстоит провести домашнюю игру против «Индианы Пэйсерс».