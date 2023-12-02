Аналитик объяснил, что делает Йокича самым эффективным форвардом в истории

Аналитик Джейсон Тимпф, оценивая выступление действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» в нынешнем сезоне, заявил, что лидер команды Никола Йокич является самым эффективным форвардом в истории.

«Если пытаться болеть против Карри и Йокича, то я чувствую себя беспомощным, когда дело доходит до Йокича. В нём чувствуется неотвратимость, и на это больно смотреть.

Даже Леброн, который, как я считаю, был лучше Йокича на своём пике, однако в нём не ощущалась эта неизбежность успешной атаки. И это делает Николу Йокича, как по мне, самым эффективным форвардом в истории», — сказал Тимпф в подкасте Hoops Tonight.

Ранее игрок ЦСКА Тримбл объяснил, почему Йокич не станет примером для подражания в США.