Стивен Эй Смит отреагировал на то, что Леброн пропустил бы матч «Лейкерс» ради игры сына

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит дал свою оценку словам Леброна Джеймса, который сказал, что предпочёл бы посетить игру своего сына Бронни в студенческой лиге, если по календарю он выпадет на игру «Лос-Анджелес Лейкерс».

«За ту нагрузку, которую Леброн нёс на своих плечах, он заслужил время, чтобы отдохнуть, не оправдываясь ни перед кем. Но если у него есть оправдание, то лучше не станет», — приводит слова Смита The Sports Rush со ссылкой на First Take.

В текущем сезоне «Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь на 3 декабря им предстоит провести игру против конкурентов по турнирной таблице «Хьюстон Рокетс». Начало матча — в 6:30 мск.