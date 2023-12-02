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Стивен Эй Смит отреагировал на то, что Леброн пропустил бы матч «Лейкерс» ради игры сына

Стивен Эй Смит отреагировал на то, что Леброн пропустил бы матч «Лейкерс» ради игры сына
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит дал свою оценку словам Леброна Джеймса, который сказал, что предпочёл бы посетить игру своего сына Бронни в студенческой лиге, если по календарю он выпадет на игру «Лос-Анджелес Лейкерс».

«За ту нагрузку, которую Леброн нёс на своих плечах, он заслужил время, чтобы отдохнуть, не оправдываясь ни перед кем. Но если у него есть оправдание, то лучше не станет», — приводит слова Смита The Sports Rush со ссылкой на First Take.

В текущем сезоне «Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь на 3 декабря им предстоит провести игру против конкурентов по турнирной таблице «Хьюстон Рокетс». Начало матча — в 6:30 мск.

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03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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