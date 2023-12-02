Попович назвал проблемы «Сан-Антонио» после 14 поражений подряд

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал поражение команды в матче с «Новым Орлеаном» (106:121), который состоялся в ночь с 1 на 2 декабря.

Примечательно, что поражение стало для подопечных Поповича уже 14-м подряд, «Спёрс» не выигрывали с начала ноября.

«Игра получилась конкурентоспособной, но повторяются одни и те же ошибки. 19 потерь действительно лишили нас очков, также было допущено слишком много фолов за нарушение дисциплины. Вот две проблемы, которые нам предстоит решить», — приводит слова Поповича ESPN.

Следующий матч «Сан-Антонио» проведёт в четверг, 7 декабря, и сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», начало – в 3:30 мск.