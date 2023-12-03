Инсайдер: руководители команд в шутку спрашивают, когда обменяют Клэя Томпсона

Баскетбольный инсайдер Зак Лоу иронично высказался о выступлении звёздного атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» американца Клэя Томпсона в нынешнем сезоне.

«За последние 72 часа четыре руководителя команд спросили меня, и это звучало как шутка, когда обменяют Клэя Томпсона. Команды видят в ситуации определённую возможность.

Вопрос же заключается в том, придётся ли «Уорриорз» вкладывать актив, чтобы обменять Клэя Томпсона? Захотят ли они заполучить значимого таланта на подъёме, связанного несколькими годами контракта, в обмен на Клэя Томпсона?» — сказал Лоу в подкасте The Lowe Post.

Ранее звёздный американский обозреватель Стивен Эй Смит раскритиковал Томпсона за выступление в нынешнем сезоне.