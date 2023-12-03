Томпсон получил технический фол после того, как отпраздновал трёхочковое попадание Грина

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт — 87:80 в пользу гостей.

В первой четверти тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин попал очередной трёхочковый бросок, после которого атакующий защитник калифорнийской команды Клэй Томпсон отпраздновал это событие, за что и получил технический фол. Примечательно, что это было четвёртое попадание из-за дуги для Грина.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 33-летний Томпсон принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 15,7 очка, 3,7 подбора и 2,3 результативны передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,7, трёхочковых — 36.