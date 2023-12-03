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Томпсон получил технический фол после того, как отпраздновал трёхочковое попадание Грина

Томпсон получил технический фол после того, как отпраздновал трёхочковое попадание Грина
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт — 87:80 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В первой четверти тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин попал очередной трёхочковый бросок, после которого атакующий защитник калифорнийской команды Клэй Томпсон отпраздновал это событие, за что и получил технический фол. Примечательно, что это было четвёртое попадание из-за дуги для Грина.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 33-летний Томпсон принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 15,7 очка, 3,7 подбора и 2,3 результативны передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,7, трёхочковых — 36.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
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