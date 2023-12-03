«Клипперс» вырвали победу у «Голден Стэйт», Пол Джордж набрал 25 очков

Завершился матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Команды играли на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США). «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу со счётом 113:112.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Пол Джордж. Он набрал 25 очков, совершил шесть подборов и шесть результативных передач. Защитник Джеймс Харден отметился 21 очком, пятью подборами и девятью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 22 очка, четыре подбора и 11 передач. Его партнёры по команде защитник Дрэймонд Грин и лёгкий форвард Моузес Муди набрали по 21 очку.

Ранее, 1 декабря, «Голден Стэйт Уорриорз» дома выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 120:114.