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«Клипперс» вырвали победу у «Голден Стэйт», Пол Джордж набрал 25 очков

«Клипперс» вырвали победу у «Голден Стэйт», Пол Джордж набрал 25 очков
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Завершился матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Команды играли на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США). «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу со счётом 113:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Пол Джордж. Он набрал 25 очков, совершил шесть подборов и шесть результативных передач. Защитник Джеймс Харден отметился 21 очком, пятью подборами и девятью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 22 очка, четыре подбора и 11 передач. Его партнёры по команде защитник Дрэймонд Грин и лёгкий форвард Моузес Муди набрали по 21 очку.

Ранее, 1 декабря, «Голден Стэйт Уорриорз» дома выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 120:114.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
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