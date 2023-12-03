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Пол Джордж стал автором победного трёхочкового броска в матче с «Голден Стэйт»

Пол Джордж стал автором победного трёхочкового броска в матче с «Голден Стэйт»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 113:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За 10 секунд до конца основного времени при счёте 110:112 в пользу «Голден Стэйт» Джордж в быстром отрыве попал трёхочковой бросок через атакующего защитника гостей Клэя Томпсона, сделав таким образом счёт 113:112. В ответном владении тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин промахнулся из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Пол Джордж. Он набрал 25 очков, совершил шесть подборов и шесть результативных передач. Защитник Джеймс Харден отметился 21 очком, пятью подборами и девятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
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