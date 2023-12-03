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Дрэймонд Грин применил приём из американского футбола против соперника

Дрэймонд Грин применил приём из американского футбола против соперника
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда уступила со счётом 112:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине заключительной четверти Грин при борьбе за подбор повалил атакующего защитника «Клипперс» Теренса Мэнна. Этот приём напомнил попытку перехвата мяча в американском футболе, когда один из игроков оказывается на поле.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Дрэймонд Грин в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 21 очко (8 из 15 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), девять подборов, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-6».

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис
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