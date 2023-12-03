Дрэймонд Грин применил приём из американского футбола против соперника

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда уступила со счётом 112:113.

В середине заключительной четверти Грин при борьбе за подбор повалил атакующего защитника «Клипперс» Теренса Мэнна. Этот приём напомнил попытку перехвата мяча в американском футболе, когда один из игроков оказывается на поле.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Дрэймонд Грин в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 21 очко (8 из 15 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), девять подборов, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-6».