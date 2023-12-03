Видеообзор матча «Енисей» — «Самара» в Единой лиге ВТБ

Вчера, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал «Самару». Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали хозяева со счётом 103:82.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что с первых минут встречи хозяева выглядели сильнее оппонента, переиграв визави со счётом 29:22. Второй игровой отрезок также ушёл в актив «Енисея», красноярский клуб оказался сильнее с большим перевесом по очкам — 25:16. Итоговый результат половины — 54:38.

Главный тренер «Самары» Анзулович видоизменил игру команды после большого перерыва, и клубы завершили третью четверть вничью — 26:26. В заключительной 10-минутке коллективы держались близко друг к другу по счёту, но «Енисей» полностью устраивало такое положение дел — 23:18.