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Видеообзор матча «Енисей» — «Самара» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Енисей» — «Самара» в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал «Самару». Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали хозяева со счётом 103:82.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что с первых минут встречи хозяева выглядели сильнее оппонента, переиграв визави со счётом 29:22. Второй игровой отрезок также ушёл в актив «Енисея», красноярский клуб оказался сильнее с большим перевесом по очкам — 25:16. Итоговый результат половины — 54:38.

Главный тренер «Самары» Анзулович видоизменил игру команды после большого перерыва, и клубы завершили третью четверть вничью — 26:26. В заключительной 10-минутке коллективы держались близко друг к другу по счёту, но «Енисей» полностью устраивало такое положение дел — 23:18.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
103 : 82
Самара
Самара
Енисей: Ратан-Мэйз - 29, Мартин - 21, Хопкинс - 20, Белянков - 9, Бич - 8, Топтунов - 8, Балашов - 4, Долинин - 4, Карпенко, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Самара: Ребич - 21, Роберсон - 14, Далтон - 13, Гудумак - 11, Хоукинс - 9, Загорац - 9, Томпсон - 2, Викторов - 2, Платонов - 1, Зверев, Разумов, Умрихин
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