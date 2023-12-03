Сергей Елевич: весь наш чемпионат сейчас очень высокого класса

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу уровня команд Единой лиги ВТБ после матча краснодарского «Локомотива-Кубань» с УНИКСом (82:75).

«Весь наш чемпионат сейчас очень высокого класса. Все команды примерно на одном уровне работают. Хорошем уровне. Раньше было три‑четыре классных команды, а сейчас — восемь. Хороши сейчас и «Самара», и «Енисей», и «Автодор», и «Уралмаш», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в определённый момент матча уступал с разницей в 22 очка, но после неудачной первой половины перевернул игру, добившись победы в очень непростой встрече. Отметим, что УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале прошлого сезона казанцы одолели «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.