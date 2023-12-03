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Сергей Елевич: весь наш чемпионат сейчас очень высокого класса

Сергей Елевич: весь наш чемпионат сейчас очень высокого класса
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу уровня команд Единой лиги ВТБ после матча краснодарского «Локомотива-Кубань» с УНИКСом (82:75).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Весь наш чемпионат сейчас очень высокого класса. Все команды примерно на одном уровне работают. Хорошем уровне. Раньше было три‑четыре классных команды, а сейчас — восемь. Хороши сейчас и «Самара», и «Енисей», и «Автодор», и «Уралмаш», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в определённый момент матча уступал с разницей в 22 очка, но после неудачной первой половины перевернул игру, добившись победы в очень непростой встрече. Отметим, что УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале прошлого сезона казанцы одолели «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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