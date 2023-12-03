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«Даллас» проиграл «Оклахоме», несмотря на рывок 30:0 в четвёртой четверти

«Даллас» проиграл «Оклахоме», несмотря на рывок 30:0 в четвёртой четверти
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Сегодня, 3 октября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в итоге одержали гости со счётом 126:120.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он смог оформить трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач. Его партнёр по команде Деррик Джонс набрал 24 очка, а Дерек Лайвли оформил дабл-дабл: 20 очков и 16 подборов.

Лучшим снайпером «Оклахомы» стал Джейлен Уильямс. В его активе 23 очка, пять подборов и пять ассистов. Шей Гилджес-Александер завершил матч с 17 очками и девятью передачами. «Маверикс» во время четвёртой четверти смогли сделать рывок 30:0, чтобы сравнять игру. Тем не менее «Тандер» все равно победили.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Джонс - 24, Лайвли - 20, Лоусон - 12, Карри - 12, Харди - 6, Уильямс - 5, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Холмс - 1, Браун, Деннис, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Гилджес-Александер - 17, Дав. Бертанс - 15, Уоллес - 15, Уильямс - 14, Холмгрен - 11, Гидди - 10, Дорт - 10, Джо - 6, Уильямс - 5, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич, Сарр
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