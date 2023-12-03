«Даллас» проиграл «Оклахоме», несмотря на рывок 30:0 в четвёртой четверти

Сегодня, 3 октября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в итоге одержали гости со счётом 126:120.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Он смог оформить трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач. Его партнёр по команде Деррик Джонс набрал 24 очка, а Дерек Лайвли оформил дабл-дабл: 20 очков и 16 подборов.

Лучшим снайпером «Оклахомы» стал Джейлен Уильямс. В его активе 23 очка, пять подборов и пять ассистов. Шей Гилджес-Александер завершил матч с 17 очками и девятью передачами. «Маверикс» во время четвёртой четверти смогли сделать рывок 30:0, чтобы сравнять игру. Тем не менее «Тандер» все равно победили.